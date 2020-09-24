Собянин рассказал о вакцинации московских медиков от коронавируса

Среди добровольцев - те, кто подвержен максимальному риску заражения

В Москве скоро откроется более 70 центров гражданской вакцинации от коронавируса. В первое время они будут принимать медиков и тех, кто работает в образовательных учреждениях, а затем и всех желающих. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, посещая новую детско-взрослую поликлинику в Замоскворечье.

Первых пациентов ждут в понедельник. Сегодня же там начали делать прививки от коронавируса медикам. Среди добровольцев - прежде всего те, кто подвержен максимальному риску заражения.

"У нас уже в порядке исследования большого пострегистрационного привилось около 3000 человек. Самочувствие у всех хорошее, у многих уже прошло несколько недель, осложнений мы не видим. И поступило в гражданский оборот несколько тысяч доз вакцины, мы их направили в первую очередь медпресоналу, который находится на фронте, на переднем крае фронта. Это участковые врачи, врачи общей практики. Так что такая возможность есть. Я считаю, что нужно ей воспользоваться", - заявил Собянин.

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