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Путин объяснил губернаторам, как работать с людьми

15:04
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Он призвал не забывать про коронавирус

Российский президент Владимир Путин посоветовал губернаторам регионов аккуратно и ненавязчиво работать с людьми в период пандемии COVID-19, но при этом последовательно и системно следить за выполнением профилактических мер.
Путину не хочется возвращаться к коронавирусным ограничениям

"Я вас прошу самым внимательным образом на это посмотреть, настроить систему здравоохранения в регионе таким образом, чтобы обеспечить интересы граждан. И, конечно, нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации", - призвал президент.

Глава государства отметил, что зачастую людям бывает некомфортно выходить из дома в защитной маске, однако сейчас это необходимость. По словам Путина, лучше немного потерпеть и остаться здоровым, чем заболеть, передает РИА Новости.

Президент добавил, что, несмотря на коронавирусную инфекцию, постепенно нужно восстанавливать деловой ритм и работу промышленных объектов в стране. При этом нельзя выводить проблемы с коронавирусом на второй план, иначе они "полыхнут" и станут новым испытанием для страны, резюмировал Путин.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 31,9 миллионов человек, 977 тысяч из них скончались. В России выявлено 1,13 миллиона заболевших, 19 948 пациентов скончались.

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