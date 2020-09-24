Израиль на две недели вводит общенациональный карантин из-за СOVID-19

В стране резко возросло количество заболевших COVID-19

Правительство Израиля 24 сентября приняло решение ужесточить в стране общенациональный карантин, введенный ранее из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

"В последние два дня мы слышали от экспертов, что в случае, если мы не предпримем незамедлительные и трудные шаги, мы достигнем края бездны", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Новые ограничительные меры начнут действовать в пятницу, 25 сентября, и продлятся минимум две недели. Будут закрыты синагоги, сокращено количество маршрутов общественного транспорта, а также приостановлена работа несущественных предприятий и рынков. Также предполагается, что власти могут запретить публичные собрания, за исключением тех, что проводятся в кругу семьи. В правительстве страны отметили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны послабления.

При этом журналисты издания The Jerusalem Post уверяют: новые карантинные меры окажутся куда более жесткими, чем были в начале весны. Ожидается, что также сократят до 20 человек допустимое число людей на протестах и на уличных молитвах с соблюдением дистанции в два метра, причем в пределах одного километра от дома.

В The Jerusalem Post добавили, что кабмин уже подготовил список рекомендаций по усилению мер борьбы с коронавирусом. Теперь документ ждет рассмотрение и голосование в правительстве Израиля.

Повторные ограничения ввели в стране 18 сентября из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял 7 тыс. Общее число выявленных заражений COVID-19 в Израиле составляет более 206 тыс., из них 1,3 тыс. инфицированных скончались.

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