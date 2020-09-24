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Путин оценил ситуацию с безработицей в России

15:28
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Президент потребовал уделить решению проблемы максимум внимания

Эпидемия коронавируса и ее последствия стали сложным периодом для экономики и социальной сферы многих стран. Россия проходит его гораздо мягче, чем другие государства, отметил Владимир Путин. В частности, по словам российского лидера, ситуация с безработицей в нашей стране гораздо лучше, чем в других государствах.
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"В целом по стране... у нас перед началом всей этой истории с эпидемией уровень безработицы был 4,7%, а сейчас 6,4%. Это последние данные, то есть рост на 1,7%. В целом, это гораздо лучше, чем во многих других развитых экономиках", - сказал президент России на встрече с избранными губернаторами.

Тем не менее, по словам Путина, даже рост на 1,7% - тревожный сигнал.  Глава государства потребовал уделить этой проблеме максимальное внимание.

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