"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима

Теперь их судьба будет решаться в суде

В Москве приостановили деятельность нескольких магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" за нарушение перчаточно-масочного режима.

Как оказалось, в торговых точках не соблюдался дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без масок, отсутствовали запасы санитайзеров, заявил главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Петр Майоров.

"Уборка не проводится, загрязнены вентиляционные системы, не проводится обеззараживание воздушной среды с применением ультрафиолетовых бактерицидных установок. Процессуальные документы о временном запрете действия данной организации сегодня вручены представителям данных торговых организаций, теперь будем передавать материалы дела в суд", - добавил Майоров.

Максимальный срок, на который может быть остановлена магазинов, составляет до 90 дней. Штраф может быть альтернативой данному ограничению. Кроме того, если юридическое лицо предоставит документы, подтверждающие "исправление ситуации", то это станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.

В свою очередь первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что за несоблюдение перчаточно-масочного режима в Москве закрыли уже 43 предприятия торговли.

"Хотелось бы еще раз напомнить, что масочно-перчаточный режим в Москве не отменен и продолжает действовать как в транспорте, так и на предприятиях торговли и других объектах", - добавил он.

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