Российская подлодка отстрелялась "Калибрами" по целям в Черном море

Пуск произведен из подводного положения

Ракеты комплекса "Калибр" поразили цели в акватории Черного моря. Подводная лодка "Колпино" успешно отстрелялась в ходе учений "Кавказ-2020", сообщили в Минобороны России.

"Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по береговой мишенной позиции на полигоне боевой подготовки в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"", - говорится в сообщении военного ведомства.

Субмарина произвела пуск одной ракеты из подводного положения. Она пролетела до цели около 100 морских миль и поразила мишень – что было зафиксировано камерами беспилотных летательных аппаратов.

Маневры "Кавказ-2020" продлятся на территории Южного военного округа, в Черном и Каспийском морях до 26 сентября. В них участвуют около 80 тысяч человек, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин 25 сентября посетит полигон "Капустин Яр", где пройдет основной этап учений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"