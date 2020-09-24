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Российская подлодка отстрелялась "Калибрами" по целям в Черном море

16:00
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Пуск произведен из подводного положения

Ракеты комплекса "Калибр" поразили цели в акватории Черного моря. Подводная лодка "Колпино" успешно отстрелялась в ходе учений "Кавказ-2020", сообщили в Минобороны России.
Российская подлодка отстрелялась "Калибрами" в Черном море

"Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по береговой мишенной позиции на полигоне боевой подготовки в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"", - говорится в сообщении военного ведомства.

Субмарина произвела пуск одной ракеты из подводного положения. Она пролетела до цели около 100 морских миль и поразила мишень – что было зафиксировано камерами беспилотных летательных аппаратов.

Маневры "Кавказ-2020" продлятся на территории Южного военного округа, в Черном и Каспийском морях до 26 сентября. В них участвуют около 80 тысяч человек, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин 25 сентября посетит полигон "Капустин Яр", где пройдет основной этап учений.

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