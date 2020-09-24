ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин попросил доработать вопросы развития села

15:54
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Президент провел видеоконференцию с губернаторами

Владимир Путин обратился к главам регионов с поручением доработать вопросы, связанные с социальным развитием российских сёл. Губернаторы будут заниматься решением поставленной задачи совместно с правительством страны.

Путин оценил ситуацию с безработицей в России
Путин объяснил губернаторам, как работать с людьми

Президент отметил, что в этом году сельское хозяйство стало "одним из локомотивов движения всей экономики вперед". Он подчеркнул, что сохранить такой результат можно лишь при постоянной работе с сёлами и поддержке сельских территорий, а также их жителей, передает РИА Новости.

"У нас программа соответствующая есть. Я вас прошу вместе с правительством, так же как и других руководителей регионов, дорабатывать вопросы, связанные с социальным развитием села. Там есть определенные проблемные зоны, которые нужно обеспечивать соответствующим финансированием", - обратил внимание губернаторов глава государства в ходе видеоконференции.

Президент добавил, что внимание со стороны регионального руководства необходимо для улучшения качества жизни сельских жителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ферма в селе
Ферма в селе
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.