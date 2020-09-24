Путин попросил доработать вопросы развития села

Президент провел видеоконференцию с губернаторами

Владимир Путин обратился к главам регионов с поручением доработать вопросы, связанные с социальным развитием российских сёл. Губернаторы будут заниматься решением поставленной задачи совместно с правительством страны.

Президент отметил, что в этом году сельское хозяйство стало "одним из локомотивов движения всей экономики вперед". Он подчеркнул, что сохранить такой результат можно лишь при постоянной работе с сёлами и поддержке сельских территорий, а также их жителей, передает РИА Новости.

"У нас программа соответствующая есть. Я вас прошу вместе с правительством, так же как и других руководителей регионов, дорабатывать вопросы, связанные с социальным развитием села. Там есть определенные проблемные зоны, которые нужно обеспечивать соответствующим финансированием", - обратил внимание губернаторов глава государства в ходе видеоконференции.

Президент добавил, что внимание со стороны регионального руководства необходимо для улучшения качества жизни сельских жителей.

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