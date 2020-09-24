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В Финляндии собак подключили к тестированию на коронавирус

16:51
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Согласно исследованию, они способны распознать типичный для инфицированных запах

В Финляндии нашли оригинальный способ тестирования на коронавирус. Выявлять зараженных в аэропорту Хельсинки будут с помощью служебных собак, сообщает argumenti.ru ("Аргументы недели").

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Пока для этой цели натренировали четырех животных. Эксперимент с использованием "коронасобак" продлится четыре месяца. В случае положительного опыта данный метод проверки должен быть утвержден финским Минздравом.

"Собака способна обнаружить присутствие коронавируса в течение 10 секунд, — заявила исследователь Анна Хильм-Бьеркман, которая работает на ветеринарном факультете университета Хельсинки.  Весь процесс занимает менее минуты".

Представители аэропорта заявили, что пока такой тест проводят только с согласия пассажиров. Чтобы узнать диагноз, необходимо протереть кожу салфеткой и дождаться результатов.

Согласно исследованию ветеринарного факультета Университета Хельсинки, пишет "Интерфакс", прошедшие специальные тренировки собаки способны распознать запах, типичный для заболевших COVID-19, практически со 100% точностью.

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