Переболевшим коронавирусом разрешили не прививаться от COVID-19

Иммунитет уже сформирован

Переболевшим коронавирусом можно не делать прививку от COVID-19 в этом сезоне. Как отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко, после перенесенной инфекции у человека уже сформирован иммунитет.

Глава Минздрава сообщил, что ведомство намерено собрать данные обо всех россиянах, которые обладают иммунитетом к коронавирусу. Ресурс, на котором публикуются данные обо всех заболевших, уже существует, к ним прибавится информация обо всех, прошедших вакцинацию. Система, по словам министра, пока работает в тестовом режиме.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". 9 сентября Михаил Мурашко сообщил о начале третьей фазы клинических исследований препарата.

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