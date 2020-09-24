ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переболевшим коронавирусом разрешили не прививаться от COVID-19

16:24
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Иммунитет уже сформирован

Переболевшим коронавирусом можно не делать прививку от COVID-19 в этом сезоне. Как отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко, после перенесенной инфекции у человека уже сформирован иммунитет.
Ученый нашел болезнь, дающую иммунитет к COVID-19

Глава Минздрава сообщил, что ведомство намерено собрать данные обо всех россиянах, которые обладают иммунитетом к коронавирусу. Ресурс, на котором публикуются данные обо всех заболевших, уже существует, к ним прибавится информация обо всех, прошедших вакцинацию. Система, по словам министра, пока работает в тестовом режиме.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". 9 сентября Михаил Мурашко сообщил о начале третьей фазы клинических исследований препарата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.