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Москвичей призвали носить маски и сократить контакты с людьми

16:29
  • четверг
  • 24 сентября 2020

В городе увеличилось число заболевших коронавирусом

У Москвы есть все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Она отметила, что за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных с COVID-19 увеличилось примерно на 30%.
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"В столице создан значительный резерв коечного фонда. Он готов к полноценному развертыванию в любую минуту. Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами", - сказала Ракова.

Рост заболеваемости отмечается сейчас не только в Москве, но во многих регионах Европы и мира. В связи с этим вице-мэр напомнила о необходимости соблюдать осторожность, носить маски в общественных местах и транспорте.

"Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста", - призвала Ракова. Ее слова приводит агентство "Москва".

По последним данным, в столице зафиксировано 280408 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. За прошлые сутки COVID-19 выявлен у 1050 человек.

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