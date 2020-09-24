Стали известны подробности госпитализации Киркорова

Утверждают, что это плановое обследование

Плановое обследование, для волнений нет причин – так прокомментировала сообщения о госпитализации народного артиста России Бедроса Киркорова его жена Людмила Смирнова.

"Он лег планово в больницу Вишневского, с ним все в нормально, чего вы волнуетесь. У него были в свое время летом проблемы, подлечились в санатории, и сейчас он хочет просто сдать как положено анализы, чтобы все проверили", - заявила супруга певца. По словам Смирновой, Киркоров чувствует себя нормально, ходит и разговаривает.

Ранее в сети появилась информация о госпитализации артиста. Сообщалось, что у него возникли проблемы с сердем, певца отвезли в хирургическое отделение.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. Отец известного российского исполнителя Филиппа Киркорова.

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