ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде обсудили попытки вмешательства в дела России

18:23
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Их стало больше перед голосованием по Конституции

Попытки повлиять на социально-политическую ситуацию в России происходят непрерывно. Особенно они активизировались в ходе голосования по поправкам в Конституцию и в период сентябрьских выборов всех уровней.

В этих условиях важнейшее значение приобретает 79 статья обновленного Основного закона о мерах по недопущению вмешательства во внутренние дела государства. Об этом шла речь на заседании комиссии Совета Федерации по защите суверенитета. Отмечалось, что попытки влезть во внутренние дела России осуществляются на уровне как отдельных иностранных агентов, так и авторитетных международных организаций. Последние позволяют себе в разгар предвыборного процесса обращаться к россиянам с провокационными призывами.

"Это вмешательство проходило в самых разных формах - от принятия 17 сентября резолюции Европейского парламента, призывающего нас "к отмене поддержанного абсолютным большинством россиян конституционных новаций", до поддержки подготовленного и проведенного с участием иностранных агентов так называемого "умного голосования". На самом деле был призыв именно к бездумному голосованию, основанному на принципах слепой веры в его организаторов и в предложенных ими. А эти организаторы аффилированы с Зарубежьем, как известно, соответствующих кандидатур", - рассказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Андрей Климов
Андрей Климов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.