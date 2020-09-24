В Совфеде обсудили попытки вмешательства в дела России

Их стало больше перед голосованием по Конституции

Попытки повлиять на социально-политическую ситуацию в России происходят непрерывно. Особенно они активизировались в ходе голосования по поправкам в Конституцию и в период сентябрьских выборов всех уровней.

В этих условиях важнейшее значение приобретает 79 статья обновленного Основного закона о мерах по недопущению вмешательства во внутренние дела государства. Об этом шла речь на заседании комиссии Совета Федерации по защите суверенитета. Отмечалось, что попытки влезть во внутренние дела России осуществляются на уровне как отдельных иностранных агентов, так и авторитетных международных организаций. Последние позволяют себе в разгар предвыборного процесса обращаться к россиянам с провокационными призывами.

"Это вмешательство проходило в самых разных формах - от принятия 17 сентября резолюции Европейского парламента, призывающего нас "к отмене поддержанного абсолютным большинством россиян конституционных новаций", до поддержки подготовленного и проведенного с участием иностранных агентов так называемого "умного голосования". На самом деле был призыв именно к бездумному голосованию, основанному на принципах слепой веры в его организаторов и в предложенных ими. А эти организаторы аффилированы с Зарубежьем, как известно, соответствующих кандидатур", - рассказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"