Пушков диагностировал у США болезненное стремление к превосходству

После президентских выборов атаки на Россию не утихнут

О необходимости противостояния атакам Запада говорили сегодня участники круглого стола, посвященного информационным войнам, передает "ТВ Центр". Отмечалось, что США не гнушаются никакой газетной ложью для организации антироссийских кампаний, которые потом обсуждаются на государственном уровне и ведут к введению очередных санкций. Очевидно, что после президентских выборов в США эти атаки не утихнут и, скорее всего, наполнятся новым содержанием.

"Информация превращается в инструмент политического диктата, это новые элементы, которые нужно отслеживать. Мне кажется, США патологически не могут расстаться с ролью гегемона. Как далеко они готовы пойти на этом пути, это большой вопрос. И здесь мы должны серьезно активизировать действия на информационном фронте. Он превращается в один из главных фронтов борьбы за будущее мира, нашей страны и других государств", - заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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