Ракова: число госпитализаций с COVID-19 за неделю возросло на 30%

Столица к этому готова

Ежедневное количество госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось примерно на 30%. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, рост заболевших сейчас фиксируется во многих регионах, в том числе и в Европе.

В четверг столица перешла психологический рубеж – в городе было выявлено более тысячи новых случаев заражения. Тем не менее, Москва готова к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации, подчеркнула Ракова.

"Мы уже не первый месяц боремся с данной инфекцией и уже смогли накопить бесценный опыт и создать необходимые медицинские мощности, которые позволяют нам держать ситуацию под контролем. Создан необходимый коечный фонд, который готов к разворачиванию в любой момент. Все клиники имеют необходимое медицинское оборудование, а также необходимые лекарственные препараты", - сказала вице-мэр, отметив, что сейчас в столице проводится около 70 тысяч исследований на коронавирус в сутки. Это позволяет оперативно выявлять больных и прерывать дальнейшее распространение болезни.

Кроме того, в Москве сейчас проходят пострегистрационные исследования вакцины против коронавирусной инфекции. Первые партии вакцины уже поступили в оборот. Однако не стоит забывать о мерах предосторожности. Ракова призвала москвичей носить маски и по возможности сократить количество контактов с людьми. Особое внимание нужно уделить людям пожилого возраста.

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