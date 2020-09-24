Зеленский заработал в августе меньше своего пресс-секретаря

Во всем винят карантин из-за коронавируса

Владимир Зеленский в августе заработал меньше пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель. Разрыв в доходах существенный – представитель украинского лидера получила почти в полтора раза больше своего шефа.

Как сообщают "Украинские новости", Зеленский заработал 28 тысяч гривен – это примерно 76 618 рублей. Юлия Мендель, с учетом оклада, премии за интенсивность труда и выплат за командировки получила 46 218 гривен – или 126 469 рублей. Раньше и президент Украины, и его пресс-секретарь зарабатывали больше, однако власти сами ограничили себе зарплаты на время карантина из-за коронавируса.

Зеленского и его жену минувшим летом уличили в уклонении от уплаты налогов. Специалисты заявили, что 11 зарегистрированных на Украине компаний, ранее принадлежавших нынешнему лидеру страны и его жене, не выплачивали налоги в полном объеме.

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