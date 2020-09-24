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Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов: Театры Москвы станут ближе и доступнее к спальным районам

17:54
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Репертуар составят на основе опросов горожан

Москве необходима программа, благодаря которой столичные театры станут ближе и доступнее к спальным районам. Такое пожелание неоднократно высказывал московский градоначальник Сергей Собянин. Председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов такую программу разработал.
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Как рассказал Герасимов, программу одобрил мэр Москвы и поддержали комиссия по культуре и массовым коммуникациям МГД, департамент культуры столицы. По словам парламентария, проект рассмотрели во время круглого стола на тему: "Развитие программы "Мастерские семейного творчества" в рамках проекта "Театр театров".

Депутат подчеркнул, что первая задача проекта "Театр театров" - составление графика и ритма работы. А для этого надо опросить жителей спальных районов: какие московские театры они любят, какие спектакли хотели бы посмотреть, каких актеров хотели бы увидеть.

Репертуар на 2-4 месяца будет составляться на основе ответов горожан. Перед запуском проекта предстоит подтвердить договоры с театрами, культурными центрами, проверить спектакли и их составы. В примерный репертуар проекта уже включены спектакли театра "Московская Оперетта" и театра Сатиры.

Парламентарий отметил, что проект "Театр театров" носит международный характер. В его рамках возможно приглашение в Москву зарубежных артистов. Кроме того, заметил Герасимов, у проекта должны быть музыка и художественное оформление, присущие только ему – эти сейчас занимаются именитые композиторы и художники Москвы", - сказал столичный парламентарий.

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