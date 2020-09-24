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Депутат Мосгордумы предложила расширять форматы просветительских мероприятий о финансовой грамотности

18:50
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Оружие против мошенников – осторожность и знания

Жертвами финансовых преступлений все чаще становятся пенсионеры и дети. Оружие против мошенников одно – осторожность и знания, уверена депутат Мосгордумы Наталия Метлина. Парламентарий предложила расширять форматы просветительских мероприятий о финансовой грамотности.
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Приобрести знания о правильном обращении с денежными средствами граждане смогут, в частности, в рамках фестиваля финансовой грамотности, который пройдет 26 сентября. Это хороший способ проверить себя, узнать, что делать если произошло преступление, научиться планировать и вкладывать, считает Метлина.

"Наша страна пережила и период популярности финансовых пирамид, и потерю вкладов, люди просто перестали верить банкам. Вдобавок к этому вырос и теневой сектор: каждому из нас ежедневно звонят мошенники якобы из служб безопасности банков, объем краж с банковских карт растет кратно, только с банковских карт москвичей за прошлый год украли 12 миллиардов рублей", - сказала депутат в интервью Агентства городских новостей "Москва".

Метлина подчеркивает: понимание о том, как защитить себя, как беречь свои личные финансовые данные, как противодействовать методам преступников и при этом пользоваться банковскими услугами - эти знания должны стать базовыми для каждого человека.

Депутат напомнила, что самая незащищенная категория - пенсионеры. Им нужно в первую очередь освоить меры предосторожности. По словам Метлиной, только за прошедший год она провела 200 лекций на эту тему.

Не меньшей опасности подвергаются и дети. Депутат Мосгордумы отметила, что существует целая категория мошенников, работающих с подрастающим поколением. Они выманивают деньги на персонажей в онлайн-играх, дети перечисляют им тысячи рублей с родительских кредиток. Метлина подчеркивает, что в таких случаях вернуть не удастся ничего - формально только вы несете ответственность за свои пинкоды, пароли, вы сами отдали деньги.

Фестиваль финансовой грамотности будет проведен в режиме онлайн на портале finfest.moscow.  Любой желающий может прослушать лекции, воспользоваться библиотекой с собранием изданий по финансовым вопросам, педагоги могут использовать материалы для школьных уроков по финансовой грамотности.

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