Депутат МГД Киселева: Московские технологии позволяют переработать до 95% электронного мусора

В Москве образуется до 300 тысяч тонн электронного мусора в год

Разработанные в Москве технологии позволяют переработать до 95% электронного мусора и способствовать формированию у москвичей грамотного отношения к утилизации гаджетов. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы Мария Киселева.

В Москве образуется от 150 до 300 тысяч тонн электронного мусора в год. По словам Киселевой, московские специалисты нашли решение этой сложной экологической проблемы. Депутат уверена, что грамотная утилизация ненужных гаджетов - задача, с которой должен уметь справляться каждый современный москвич.

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