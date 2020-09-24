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Мэрия Москвы попросит 5 тысяч компаний перевести сотрудников на "удаленку"

18:09
  • четверг
  • 24 сентября 2020

За прошлые сутки в городе выявлено больше тысячи новых заболевших

Мэр Москвы Сергей Собянин направил руководителям крупных компаний письма с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщили в столичном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан", — первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что количество госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. За прошлые сутки в столице было выявлено больше тысячи новых заболевших.

Тем не менее, город готов к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации. Однако не стоит забывать о мерах предосторожности. Москвичам рекомендовало носить маски в общественных местах и по возможности сократить число контактов с людьми.

По последним данным, в столице зафиксировано 280408 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. За прошлые сутки COVID-19 выявлен у 1050 человек.

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