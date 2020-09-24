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Депутат МГД Бускин: Случаи длительного отключения коммунальных сетей в столице сведены к нулю

19:25
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Состояние систем ЖКХ после реформы значительно улучшилось

Число крупных происшествий в сфере ЖКХ – с длительным отключением сетей - в Москве практически сведено к нулю. Это стало возможным благодаря внедрению цифровых систем управления и централизации диспетчерских, сообщил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин.
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Депутат пояснил, что такая система позволяет гораздо быстрее отреагировать на любое происшествие в той или иной инженерной системе. При традиционной модели управления для аварийного отключения того или иного участка водопровода, системы отопления, электрокабеля необходимо было совершить несколько телефонных звонков, после чего специалисты выезжали к месту физического расположения вентиля или рубильника. Теперь же эта операция осуществляется с центрального пульта диспетчером, который видит на огромной панели всю ситуацию в масштабе города.

Бускин подчеркнул в беседе с Агентством городских новостей "Москва", что экономится до часа и даже более времени – что очень важно в условиях  чрезвычайной ситуации, когда на счету каждая минута. В результате реформы значительно улучшилось состояние  систем ЖКХ в целом: 10 лет назад в Москве каждый год происходило более тысячи крупных происшествий с длительным отключением потребителей коммунальных сетей, сейчас же число таких инцидентов сведено к нулю.

По словам парламентария, переход жилищно-коммунальной сферы Москвы на новый технологический уклад продолжается. Практически завершена цифровизация контура управления городским хозяйством. Многие повседневные процессы стали автоматическими, другие функции централизованы и оптимизированы. Бускин уверен, что в недалеком будущем столица будет по праву считаться  одним из самых "умных" городов мира.

Игорь Бускин отметил, что технологическая революция сопровождалась организационными изменениями. Введены нормативы реагирования, поощрения и санкции для сотрудников системы ЖКХ. Теперь в большиснтве случаев заявка, оставленная на городском портале, выполняется менее чем через час после ее размещения. По словам парламентария, такая оперативность служб ЖКХ вполне законно стала предметом гордости москвичей и зависти жителей большинства мировых столиц.

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