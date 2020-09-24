ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Воробьев назвал сроки обеспечения Подмосковья вакциной от COVID-19

19:53
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Губернатор призвал соблюдать меры безопасности

Подмосковье будут обеспечено  достаточным количеством доз вакцины от коронавируса к концу года. Ожидания властей региона озвучил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что прививки граждане получат по полисам ОМС.
Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

"Что касается прививки от коронавируса, сейчас идет активная фаза пострегистрационных испытаний, и после того как она будет завершена, вакцина поступит, и прививки будут делаться по ОМС. Мы ждем, что к концу года доступность этих прививок будет достаточной", - заявил Воробьев в эфире телеканала "360".

Губернатор Московской области призвал граждан соблюдать все меры безопасности. Воробьев напомнил о необходимости носить маски и перчатки: особенно это важно в местах скопления людей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.