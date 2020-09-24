Воробьев назвал сроки обеспечения Подмосковья вакциной от COVID-19

Губернатор призвал соблюдать меры безопасности

Подмосковье будут обеспечено достаточным количеством доз вакцины от коронавируса к концу года. Ожидания властей региона озвучил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что прививки граждане получат по полисам ОМС.

"Что касается прививки от коронавируса, сейчас идет активная фаза пострегистрационных испытаний, и после того как она будет завершена, вакцина поступит, и прививки будут делаться по ОМС. Мы ждем, что к концу года доступность этих прививок будет достаточной", - заявил Воробьев в эфире телеканала "360".

Губернатор Московской области призвал граждан соблюдать все меры безопасности. Воробьев напомнил о необходимости носить маски и перчатки: особенно это важно в местах скопления людей.

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