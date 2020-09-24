Сенатор Инна Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума

Необходимость изменений давно назрела

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума. По ее словам, необходимость применения иных подходов в данном вопросе назрела.

"Необходима социальная справедливость. И она может быть достигнута путем внесения изменений в расчет прожиточного минимума: отказа от устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, и перехода к установлению величины на очередной год в соотношении с медианным доходом. При таком подходе прожиточный минимум будет уверенно повышаться по мере того, как растут доходы населения страны, и в 2021 году увеличится до 12702 рублей для трудоспособного населения", - сказала Святенко.

Она рассказала, что уже 6 октября заседание комитета Совета Федерации по социальной политике посетит министр труда и социальной защиты Антон Котяков. На встрече будут обсуждаться задачи, которые накануне на встрече с сенаторами озвучил президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"