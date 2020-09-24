Трамп обвинил Блумберга в подкупе избирателей

Миллиардер выплатил долги уголовников

Дональд Трамп обвинил Майкла Блумберга в преступлении. Президент США считает, что действия миллиардера по уплате штрафов за уголовных преступников в штате Флорида – ни что иное, как подкуп избирателей.

"Он платит людям деньги за то, чтобы они проголосовали. Фактически он говорит: "Вот деньги, а вы идите и голосуйте исключительно за демократов или против Трампа". То, что сделал Майк - это абсолютно точно уголовное преступление", - заявил американский лидер в интервью, которое транслировалось на сайте Fox News.

Ранее стало известно, что Блумберг потратил 16 миллиардов долларов на уплату штрафов уголовных преступников во Флориде. По закону штата, осужденные по уголовным преступлениям могут вернуть себе право голоса, если они отбыли наказание и уплатили все штрафы.

Штат Флорида входит в пятерку штатов с наибольшим количеством выборщиков. По последнему опросу телеканала CBS, Байден здесь опережает Трампа на 2%, при этом в июле его преимущество составляло 6%. Сообщалось, что Блумберг намерен выделить 100 миллионов долларов на поддержку Байдена в этом штате. А пока действия миллиардера в отношении уголовных преступников расследует прокуратура, передает ТАСС.

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