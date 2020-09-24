Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве усложняется

Крупные компании попросили вернуть сотрудников на "удаленку"

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал серьезным рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. По его словам, это говорит о том, что ситуация усложняется.

"Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей", - сказал Собянин в эфире "Россия 1" (цитата по РИА Новости)

Ранее стало известно, что Сергей Собянин попросил крупный бизнес вернуть часть сотрудников на "удаленку". Рекомендации мэр направил в более чем пять тысяч столичных компаний.

В последнюю неделю в Москве зафиксирован рост числа заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 1050 новых случаев. Москвичам рекомендовано сократить число контактов, а в общественных местах и транспорте носить маски.

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