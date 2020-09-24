Макрон вышел из себя после разговора с Путиным о Навальном

Было задето самолюбие французского лидера

Президент Франции Эммануэль Макрон был в бешенстве после разговора с российским лидером Владимиром Путиным об "отравлении" блогера Алексея Навального. Источники издания Business Insider во французских спецслужбах утверждают, что беседа задела самолюбие французского президента и серьезно подорвала без того натянутые отношения между Москвой и Евросоюзом.

"У Макрона огромное эго, он считает, что ему нельзя заговорить зубы. Он ожидал, что ему скажут, что происшествие с Навальным было внутренним делом, возможно, незаконной операцией какой-то мелкой сошки, которую уже разыскивают", — цитирует издание высказывание источника в разведке.

Впавший в кому 20 августа на борту самолета российский блогер Алексей Навальный пришел в себя на днях в берлинской клинике "Шарите". Эксперты в Германии заявили, что оппозиционер отравлен печально известным "Новичком". В Москве подчеркивают, что врачи в омской больнице, куда с самолета был помещен Навальный, никаких ядов в анализах не обнаружили.

Президенты России и Франции обсуждали эту тему 14 сентября. Газета Le Monde утверждает, что во время беседы Путин назвал Навального "простым интернет-баламутом". Президент России, как писало издание, подчеркнул, что французские и немецкие специалисты не предоставляют своих данных российским коллегам. Это осложняет расследование со стороны Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"