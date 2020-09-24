Рожденные в Петербурге суррогатные дети не могут воссоединиться с родителями в Китае

Обсуждается возможность организации гуманитарного рейса

В Санкт-Петербурге в один из Домов ребёнка почти одновременно поступили сразу 22 младенца, рождённых суррогатными матерями. Настоящие семьи, как следует из документов, ждут их в Китае. Воссоединиться им помешало закрытие границ из-за пандемии коронавируса. К решению проблемы уже подключились специализированные ведомства. Обсуждается возможность организации гуманитарного вывозного рейса или даже нескольких. Неизвестна судьба ещё десятков детей, которых родители разыскивают через консульства.

У всех детей в домах ребенка обычно разные истории жизни, а у этих они как под копирку. 22 младенца в возрасте от недели до полугода попали сюда из нескольких городских больниц. Врачи обратили внимание: мамы их не навещают. Когда забили тревогу, выяснилось, что дети рождены по договорам о суррогатном материнстве.

"Договоры заключённые, биологические родители поименованные. У всех этих детей есть свидетельства о рождении, установлены контакты с родителями, которые находятся на территории Китайской народной республики", - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Пока добрые русские нянечки старательно заучивают непривычные имена Вэнмин, Сунлинь, Цзиньлун, в Китае, за несколько тысяч километров отсюда, не находят себе места биологические родители. Они давно бы уже приехали и забрали детей. Но границы из-за коронавируса закрыты.

22 малыша в Доме ребенка - это дети, которые родились с какими-либо небольшими проблемами, которые требовали дальнейшего медицинского контроля и лишь поэтому они "засветились" в городской системе здравоохранения. А сколько из роддомов выписано здоровых детей, которые вместе с суррогатными мамами исчезли в неизвестном направлении, точной цифры нет. По данным петербургского омбудсмена, с начала 2020 года отделами ЗАГС выдано 128 свидетельств о рождении, в которых значатся китайские имена. И еще десятки таких документов находятся в работе.

Остальные дети, по всей видимости, ожидают открытия границ где-то на съемных квартирах. Точных данных о них нет, но в июне в Москве именно в съемной квартире обнаружили гражданку КНР с пятью новорожденными. Сначала даже возбудили уголовное дело о торговле людьми, но позже выяснилось, что это дети от суррогатных матерей, которых не смогли вовремя забрать.

До пандемии счастливые родители, как правило, приезжали к сроку родов. Но с марта 2020-го все изменилось. Дети рождаются, но домой забрать их не могут. По сути, младенцы остаются брошенными в чужой стране.

Пока идёт выяснение всех обстоятельств появления на свет младенцев, некоторым из них, рожденным сразу после закрытия границ, уже исполнилось полгода. И все это время они не видели родителей. Если их не отдать, дети останутся сиротами и забота о них ляжет на плечи государства. Чтобы решить вопрос, обсуждается возможность организации гуманитарного борта в Пекин, а также открытие краткосрочных виз для родителей. Но пока даже точно непонятно, сколько детей предстоит отправить на родину. Ведь суррогатная мать по закону не обязана сообщать о себе, а значит, точное число рожденных по таким контрактам не известно.

"Эту информацию, скорее всего, имеют агентства, которые осуществляют деятельность о суррогатном материнстве на территории Санкт-Петербурга. Я обеспокоена тем, что эти агентства совсем не хотят открыто говорить о своей деятельности, потому что для них это результаты исключительно коммерческого производства", - говорит Митянина.

Пандемия вскрыла хорошо отлаженный а, главное, не противоречащий закону бизнес по поставке младенцев из России за границу. Оказалось, что услугами наших соотечественниц пользуются граждане многих стран. Например, Германии и Китая, где суррогатное материнство запрещено, или США, где стоимость подобной услуги начинается от 100 тысяч долларов. Российское законодательство не ограничивает ни гражданство, ни национальность потенциальных мам и пап. Кроме того, стоимость пакета - в разы ниже.

"В нашей стране нет дискриминации для граждан в оказании медицинских услуг ни по гражданству, ни по национальности, ни по полу. Медицинская часть, она прописана. А суррогатное материнство - это программа, она большая", - говорит президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак.

Об этом же уже не раз заявляли депутаты Государственной думы. Они считают, что законодательство необходимо срочно менять. В субботу в Санкт-Петербурге запланирована закрытая встреча детского омбудсмена с руководителями агентств по суррогатному материнству. Всех детей из Петербурга в Китай надеются вывезти до конца этого года. Каждый ребёнок перед передачей родителям пройдет генетическую экспертизу.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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