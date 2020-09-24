Помпео нашел виноватых в расовых протестах в США

К ним, считает он, причастен Китай

С неожиданной версией о том, кто подогревает протесты на расовой почве в Штатах, сегодня выступил госсекретарь США. Все шишки он валит на Пекин. Тот якобы подробным образом отвлекает американцев от обвинений в свой адрес в намеренном распространении коронавируса. Такая риторика Помпео вполне в духе предвыборной программы Трампа. До 3 ноября остаётся менее полутора месяцев и оппоненты в борьбе за президентское кресло давно не стесняются в заявлениях. Так хозяин Белого дома отказался гарантировать мирную передачу власти Джо Байдену в случае поражения на выборах. Ну и про Китай опять-таки не забывает. Тут на руку неожиданное признание беглого вирусолога из Гонконга.

Госсекретарь Майк Помпео призвал муниципальных чиновников к бдительности. По его словам, Китай усиливает влияние на местные законодательные органы в США. Якобы через международную программу городов-побратимов коммунистическая партия КНР развивает шпионскую сеть.

"Знайте, что когда к вам обращается китайский дипломат, это, скорее всего, не в духе сотрудничества или дружбы. А если вам предложат поездку в Китай, когда ограничения на поездки будут сняты, вы должны спросить, кто оплачивает поездку? И связан ли этот человек прямо или косвенно с Коммунистической партией Китая?" – предупреждает Помпео.

Китай не стал медлить с ответом. Представитель МИД страны выступил с заявлением, где указал на излишнюю подозрительность американских политиков, граничащую с психическим расстройством.

"Замечания Помпео являются чистой ложью. Китай решительно выступает против этого. Некоторые американские политики проявляют паранойю в отношении Китая, постоянно клевеща и дискредитируя нормальную деятельность китайских учреждений в Соединенных Штатах", - заявил пресс-секретарь ведомства Ван Вэньбинь.

Происходящее вполне вписывается в современную политическую повестку Штатов. Пока демократам повсюду мерещится российское вмешательство, республиканцы видят угрозу со стороны Китая. Видеообращение Дональда Трампа в ходе юбилейной Генассамблеи ООН было наполнено выпадами в адрес Пекина. И даже нынешний кризис, связанный с пандемией, считают в Вашингтоне, может быть спланирован КНР. Поддерживающий республиканцев канал Fox News показал интервью с беглым вирусологом из Гонгконга. Доктор Ли Мэн Янь назвала коронавирус китайским "биооружием Франкенштейна".

Она пообещала представить доказательства, что коронавирус создан китайцами искусственно. Пока же научное сообщество убеждено, что он имеет природное происхождение. Но разве это важно, если это идеально вписывается в видение ситуации Трампом. Очевидно, США идет в наступление и на политическом, и на экономическом поле. Против китайских компаний водятся санкции, товары облагаются пошлинами. И не важно, что это вредит американскому бизнесу. Гордость Америки - автопроизводитель "Тесла" считает убытки из-за подорожания запчастей. Илон Маск обратился в суд и потребовал от властей США отменить грабительские сборы.

Китай наблюдает, как всегда, выдерживает паузу, но обещает на все выпады ответить зеркально. Анонсированный еще несколько месяцев назад "черный список" американских IT-компаний Пекином почти составлен, пишет Wall Street Journal. Эксперты отмечают, что если его опубликуют в ближайшее время, это ударит по американской экономике и, как следствие, повлияет на предстоящие президентские выборы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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