Российские Ту-22МЗ нанесли удар по условному противнику (видео)

Уничтожена бронетехника и командные пункты

Авиация Южного военного округа отработала бомбометание в рамках учений "Кавказ-2020". В операции участвовали экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС, фронтовых бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ.

Перед бомбовым ударом на полигоне в Астраханской области экипажи самолетов Су-24МР произвели разведку. Экипажи дальней авиации действовали парами, а летный состав бомбардировочной авиации выполнил бомбометание в составе звена из четырех самолетов.

Летчики поразили цели авиационными бомбами массой до 500 кг. В результате удара уничтожены бронетехника, бетонные укрытия и замаскированные укрепленные подземные командные пункты условного противника, сообщили в Миобороны.

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