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Глава Минэкономики Германии выступил в защиту "Северного потока-2"

22:05
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Санкции ударят по германским компаниям

Проекты, подобные "Северному потоку-2", планируются на десятилетия. Если периодически ставить под вопрос их реализацию, возникают серьезные проблемы. А введении санкций в отношении участников строительства наносит удар и по германским компаниям, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
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"Я всегда считал и считаю, что проблематично раз в пару месяцев ставить под вопрос проекты, которые задуманы на несколько десятилетий. Иначе частные инвесторы больше не будут готовы к участию в сделках", - публикует интервью с министром газета Handelsblatt.

Альтмайер напомнил, что в проекте "Северный поток - 2" участвуют компании из разных европейских стран. И газ, который пойдет по этому трубопроводу, предназначен не только для Германии, но и многих других стран ЕС. Так что критика проекта со стороны европейских столиц, по меньшей мере, непоследовательна, заключил глава Минэкономики.

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