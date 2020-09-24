Глава Минэкономики Германии выступил в защиту "Северного потока-2"

Санкции ударят по германским компаниям

Проекты, подобные "Северному потоку-2", планируются на десятилетия. Если периодически ставить под вопрос их реализацию, возникают серьезные проблемы. А введении санкций в отношении участников строительства наносит удар и по германским компаниям, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Я всегда считал и считаю, что проблематично раз в пару месяцев ставить под вопрос проекты, которые задуманы на несколько десятилетий. Иначе частные инвесторы больше не будут готовы к участию в сделках", - публикует интервью с министром газета Handelsblatt.

Альтмайер напомнил, что в проекте "Северный поток - 2" участвуют компании из разных европейских стран. И газ, который пойдет по этому трубопроводу, предназначен не только для Германии, но и многих других стран ЕС. Так что критика проекта со стороны европейских столиц, по меньшей мере, непоследовательна, заключил глава Минэкономики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"