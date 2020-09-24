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Париж расследует утечку переговоров Макрона с Путиным

22:26
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Содержание разговора президентов – конфиденциальный документ

Утечка конфиденциальных документов недопустима – тем более, если это касается президентов, заявили в МИД Франции. От комментариев публикаций СМИ дипломаты воздержались, сообщив лишь, что ведется расследование.
Макрон вышел из себя после разговора с Путиным о Навальном

"Любая утечка конфиденциальных внутренних документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование", - заявил представиьтель французского внешнеполитического ведомства журналистам.

Содержание телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона, который состоялся 14 сентября, пересказала французская газета Monde, ссылаясь на свои источники. Якобы, Путин в разговоре с Макроном предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным - в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка". А отсутствие официального расследования российский президент объяснил тем, что Москва не получила данные анализа, проведенного немецкими и французскими специалистами.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что французская газета не может располагать точными данными о содержании беседы президентов. В Кремле, по словам Пескова, не верят, что Елисейский дворец "слил" в СМИ беседу глав государств.

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