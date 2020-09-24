Только в США около 7 миллионов заболевших

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 32 миллиона. По подсчетам американского университета Джонса Хопкинса, который обрабатывает данные международных организаций, федеральных и местных властей, количество жертв коронавируса приблизилось к 1 миллиону.

Как сообщил университет 24 сентября, число инфицированных коронавирусом в мире составило 32 039 142. Вылечились от COVID-19 за время пандемии 22 024 644 пациента, умерли 979 388 человек.

В Соединенных Штатах больше всего заболевших - 6 954 456. В Индии выявлено 5 732 518 случаев заражения коронавирусом, в Бразилии - 4 624 268.

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