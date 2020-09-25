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Украине напомнили о фейках после решения Зеленского бороться с дезинформацией

08:54
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Президент Украины хочет создать штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении на Генеральной ассамблее ООН выступил с предложением победить все фейки мира.

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"Украина — одна из  держав, которые с  2014 года активно противодействует пропаганде и  информационным атакам. Она готова инициировать создание в  Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", - сообщил президент Украины.

Идея здравая. За годы самостийного пути в Европу Украина произвела и продолжает производить столько фейков, что конечно, разгребать всю эту кучу выдумок и откровенного бреда удобнее на территории происхождения.

В ходе строительства Крымского моста на Украине почуяли подвох и раскрыли коварный блеф русских. Эту стройку называли пластилиновой моделью, снятой на Мосфильме. Железнодорожная и автомобильная  арки - это просто голограммы. Когда мост открыли и по нему проехал миллион автомобилей, министр по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш выстрелил сенсацией: "На спутниковых снимках с разных углов мы видим, что части моста движутся в разные стороны. Создаётся напряжение для полотна, по которому движутся автомобили".

А российская агрессия? Украина пытается убедить себя и всех, что ведет войну с Россией. Но противник то так себе. Даже танки из картона. И такая сенсация была.  Благодаря журналистам и блогерам стало известно, что большая часть конструкции сверхсекретных танков "Армата" изготовлена из материала, похожего на картон.  Очевидцы видели откровенно закрашенные картонные детали на новом танке.

А история с задержанием украинских кораблей, пытавшихся пересечь Керченский пролив и не реагировавших на требования российских пограничников? После расследования корабли Украине вернули, но неприятный осадок остался. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался, что на возращенных бронекатерах не досчитались унитазов. Вот так Россия взяла и коварно снизила уровень боеспособности украинских ВМС.

Не только в отношении России Украина плодит фантастические новости, отмечает "ТВ Центр". На прошлогоднем Киевском международном экономическом форуме президент Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в экономику Украины. В какие именно отрасли, еще оставшиеся в рабочем состоянии, не указал. Зато славного прошлого у страны, хоть отбавляй – по словам президента,  украинская нация является  изобретателем вертолета, искусственного спутника Земли и WhatsApp. Как-то между делом украинцы также изобрели ракетный двигатель,  компакт-диск, самый большой в мире самолет и систему платежей.

По уходу в виртуальную реальность Украина впереди планеты всей. А уж если в Киеве откроют штаб-квартиру международного офиса по  противодействию дезинформации и  пропаганде, уже и слоган готов. В действительности все не так, как на самом деле.

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