Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома

Ограничение начнет действовать со следующей недели

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями не выходить из дома без особой необходимости.

Ограничение начнет действовать с 28 сентября, говорится в указе мэра. Пожилым людям стоит временно отказаться от контактов с родственниками и друзьями, которые проживают отдельно. За продуктами и в аптеки следует выходить как можно реже. Прогулки и занятия спортом можно осуществлять без ограничений, добавил мэр.

При выходе на улицу нужно обязательно соблюдать перчаточно-масочный режим. Собянин рекомендовал работающим пенсионерам перейти на дистанционный формат или взять отпуск.

"При необходимости вам будут выданы больничные листы. Но если Ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности", - заявил мэр.

Ранее Собянин рекомендовал работодателям перевести своих сотрудников на удаленным режим работы в связи с коронавирусом.

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