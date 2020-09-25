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В Мадриде из-за проливных дождей затопило метро

10:05
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Несколько станций подземки временно закрыты

Столица Испании переживает настоящий потоп. Из-за проливных дождей временно закрыты несколько станций метро, передает "ТВ Центр".

Вода прибывала так быстро, что пассажирам приходилось спасаться бегом. Затоплены и перроны, и пути.  Сильный дождь привёл к перебоям в движении пригородных электричек. Городской полиции пришлось перекрыть несколько участков автотрасс.

О пострадавших сообщений нет, но синоптики предупреждают, что непогода продлится до конца недели.

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