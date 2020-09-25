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Путин посетит основной этап стратегических учений "Кавказ-2020"

08:22
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Главные действия развернутся на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области

На масштабных учениях "Кавказ 2020" в пятницу стартует основной этап. Главные действия развернутся на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, передает "ТВ Центр". Ожидается, что за манёврами будет наблюдать президент Владимир Путин.

Накануне мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии остановили танковый прорыв условного противника. Только в этом эпизоде учений были задействованы 8 тысяч военнослужащих и 400 единиц техники.

Не менее зрелищными были и манёвры в акватории Чёрного моря. Экипаж подводной лодки "Колпино" ракетами "Калибр" успешно поразил несколько мишеней на берегу.

В учениях "Кавказ 2020", кроме российских военнослужащих, принимают участие подразделения из Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьянмы.

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