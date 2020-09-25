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Как определить начало второй волны COVID-19

08:36
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Люди начинают опасаться новой вспышки заболеваемости

По всему миру увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией, и Россия не стала исключением. В Москве количество диагностированных случаев COVID-19 за день вновь превысил тысячу, а за неделю ежедневное число пациентов увеличилось примерно на 30%. Однако говорить о начале второй волны еще рано.
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве усложняется

Чтобы понять, что началась вторая волна коронавируса, стоит обращать внимание на соотношение заболевших к выздоровевшим. "В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика", - отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

При этом вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна попросту не может начаться сейчас – ведь еще не закончилась первая. Врач призвал россиян не забывать о мерах предосторожности и внимательнее относиться к своему здоровью, передает РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы по возможности оставаться дома, "беречься, соблюдать требования врачей". Также он обратился к работодателям с просьбой по мере возможности вновь перевести сотрудников на удаленную работу.

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