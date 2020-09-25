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Уровень реки Амур превысил опасную отметку

08:57
  • пятница
  • 25 сентября 2020

В Комсомольске-на-Амуре уже подтоплены 45 многоквартирных домов

В Комсомольске-на-Амуре уровень реки превысил критическую отметку, поднявшись до 655 сантиметров.  В городском округе подтоплены 45 многоквартирных домов и подвалы шести социально-значимых объектов, сообщают в  региональном МЧС. Спасатели и волонтёры укрепляют защитные сооружения и устанавливают насосы для откачки воды.

В Хабаровском крае в зоне паводка - более 50 населённых пунктов. В Ульчском районе несколько посёлков отрезаны от райцентров.  Организованы лодочные переправы, доставка воды и продуктов. Работают два пункта временного размещения.

Сложная паводковая обстановка и в Еврейской автономной области, передает "ТВ Центр". Там ущерб от наводнения оценивается в полтора миллиарда рублей. В МЧС не исключают введения режима ЧС межрегионального уровня.

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