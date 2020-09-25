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Случайно победившая на выборах уборщица определилась с дальнейшими планами

08:56
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Угодская участвовала в выборах как технический кандидат

Победившая на выборах в Костромской области уборщица Марина Угодская поделилась своими планами на работу в качестве главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района.
В Костромской области главой поселения выбрали уборщицу

Женщина призналась, что очень обрадовалась победе. Муж и дети поддержали новую главу поселения. "С хорошими чувствами приняла результаты. Появится больше возможностей. Для местных жителей. Много чего планируем", - поделилась своими размышлениями женщина.

Она отметила, что, благодаря победе на выборах, получила возможность влиять на решение каких-то вопросов. В планах Угодской – чистка местной речки и обустройство детских площадок.

Новоявленная глава Повалихинского сельского поселения подчеркнула, что помогать ей будет та же команда, что была при ее предшественнике, передает РЕН ТВ.

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Марина Удгодская
Марина Удгодская
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