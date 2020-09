Дэниел Рэдклифф готов вернуться к роли Гарри Поттера, но при одном условии

Актера обидели слова создательницы романа

Актер Дэниел Рэдклифф, ставший знаменитым после роли Гарри Поттера, заявил, что не против снова сыграть мальчика-волшебника, но при одном условии. Актер заявил, что вернется в проект, если в нем не будет принимать участие автор романа Джоан Роулинг. Таким образом Рэдклифф решил выразить несогласие с позицией писательницы относительно представителей меньшинств, передает We got this covered.

Ранее мировая общественность ополчилась на Роулинг за ее спорные высказывания о трансгендерах, транссексуалах и прочих представителях меньшинств.

После того, как Роулинг в шутку подключилась к беседе о "людях с менструацией" и посоветовала называть их женщинами, общество обвинило писательницу в нетолерантности, с ней отказались сотрудничать крупнейшие фан-сайты, посвященные вселенной Гарри Поттера, а также актеры, снявшиеся в фильмах, в том числе и исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"