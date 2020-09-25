Под Нижним Новгородом девочку убили по дороге из школы

Подозреваемый - бывший возлюбленный матери

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы.

Как стало известно, девочка пропала накануне в поселке Неклюдово Борского района по дороге домой из школы. Ее тело обнаружили поздним вечером 24 сентября с признаками насильственной смерти. Следственный комитет по региону возбудил дело об убийстве.

Убийцей оказался 34-летний бывший сожитель матери. Как рассказали соседи, девочка жила вместе с мамой, бабушкой, дедушкой и бабушкиной сестрой-инвалидом, пишет eg.ru ("Экспресс-газета"). Незадолго до убийства мужчина приезжал к экс-возлюбленной и угрожал отомстить за то, что она прекратила отношения с ним.

Подозреваемый ранее уже был судим за грабежи и нанесение тяжких телесных повреждений. Кроме того, Следственный комитет начал проверять его возможную причастность к другому убийству, которое произошло недавно в том же районе.

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