ЦУМ за нарушение масочного режима оштрафован более чем на миллион рублей

Рейды по магазинам Москвы продолжаются

Власти Москвы оштрафовали ЦУМ более чем на миллион рублей из-за отсутствия у продавцов и покупателей защитных масок и перчаток. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Крупный магазин ЦУМ был оштрафован более чем на миллион рублей", - заявил Немерюк. При этом в столице торговые предприятия уже получили свыше 15 тысяч штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, передает Москва24.

"За эти требования (соблюдение масочно-перчаточного режима) предусмотрены достаточно высокие штрафы. Уже более 15 тысяч штрафов было выписано предприятиям торговли", - добавил глава департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы по возможности оставаться дома, "беречься, соблюдать требования врачей". Также он обратился к работодателям с просьбой по мере возможности вновь перевести сотрудников на удаленную работу.

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