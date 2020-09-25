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Корчевников ищет подработку, чтобы оплатить лечение в Германии

09:57
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Одно обследование обходится в 10 тысяч евро

Российский ведущий Борис Корчевников ищет подработки на корпоративах, чтобы оплатить дорогостоящее лечение в Германии.  
38-летний Борис Корчевников резко теряет слух

Как рассказал kp.ru ("Комсомольской правде") промоутер Евгений Морозов, недавно к нему обратился помощник Корчевникова с просьбой дать ведущему возможность дополнительного заработка.

У Корчевникова на фоне давней тяжелой операции по удалению опухоли мозга начались проблемы со слухом. Одно обследование обходится в 10 тысяч евро (900 тысяч рублей), что является немалой суммой даже для Корчевникова.

"Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей", - рассказал Морозов.

Промоутер отметил, что работать с Корчевниковым непросто из-за его напряженного графика. Не раз случалось, что в последний момент он отказывался от мероприятия из-за загруженности на основной работе: Корчевников является гендиректором телеканала "Спас" и ведет передачу на "России 1".

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