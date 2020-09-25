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Стало известно, какие данные могут узнать о вас спецслужбы

09:48
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Что-то скрыть не удастся

В случае необходимости сотрудники спецслужб могут выяснить любую информацию о человеке, рассказал эксперт Павел Мясоедов. По его словам, в тайне не останутся штрафы, судимости, прописка, номер телефона и даже список просмотренных видео.

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"Спецслужбы, к примеру, могут потребовать детализацию звонков определенного человека в том случае, если подозревают, что он совершил или готов совершить преступление. В течение некоторого времени формируется доказательная база. Важно, чтобы собранные данные не стали достоянием третьих лиц, но это уже больше относится к утечке информации", - объяснил Мясоедов.

Он отметил, что при необходимости спецслужбы могут даже получить доступ к гаджетам подозреваемого. Однако для этого нужен большой штат сотрудников, а потому подобные операции проводятся крайне редко, передает агентство "Прайм".

Эксперт добавил, что данные переписки и просмотренный сайты в первую очередь интересуют не правоохранителей, а мошенников, которые, благодаря этим сведениям, могут ограбить жертву.

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