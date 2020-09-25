Родители школьников перечислили минусы дистанционного обучения

Детям сложно самостоятельно организовать учебный процесс

Родители школьников уверены, что удаленное обучение усиливает расслоение между ребятами. Согласно результатам опроса, недисциплинированных детей "удаленка" расхолаживает, тогда как школьники с высокой самоорганизацией продолжают прилежно выполнять все задания.

Почти три четверти родителей (72%) заявили, что при обучении из дома их дети часто отвлекаются от уроков, а преподаватель теряет возможность следить за порядком. В итоге "троечники" недополучают внимание учителя, тогда как "отличники" хорошо усваивают пройденный материал.

Еще 34% родителей отнесли к минусам школьной "удаленки" низкое качество интернет-соединения, 29% остались недовольны перебоями в работе онлайн-платформ, а 20% возмутила безграмотность учителей в вопросах цифрового взаимодействия с учащимися. Также родители упомянули про слабую учебную мотивацию школьников и недостаточное качество цифрового контента, передает РБК.

"Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми", - уверяют эксперты, ознакомленные с результатами опроса.

В опросе приняли участие порядка 15 тысяч родителей с детьми школьного возраста из городов-миллионников.

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