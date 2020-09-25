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Родители школьников перечислили минусы дистанционного обучения

10:15
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Детям сложно самостоятельно организовать учебный процесс

Родители школьников уверены, что удаленное обучение усиливает расслоение между ребятами. Согласно результатам опроса, недисциплинированных детей "удаленка" расхолаживает, тогда как школьники с высокой самоорганизацией продолжают прилежно выполнять все задания.

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Почти три четверти родителей (72%) заявили, что при обучении из дома их дети часто отвлекаются от уроков, а преподаватель теряет возможность следить за порядком. В итоге "троечники" недополучают внимание учителя, тогда как "отличники" хорошо усваивают пройденный материал.

Еще 34% родителей отнесли к минусам школьной "удаленки" низкое качество интернет-соединения, 29% остались недовольны перебоями в работе онлайн-платформ, а 20% возмутила безграмотность учителей в вопросах цифрового взаимодействия с учащимися. Также родители упомянули про слабую учебную мотивацию школьников и недостаточное качество цифрового контента, передает РБК.

"Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми", - уверяют эксперты, ознакомленные с результатами опроса.

В опросе приняли участие порядка 15 тысяч родителей с детьми школьного возраста из городов-миллионников.

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