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Меган Маркл публично поддержала осужденного за изнасилование

10:42
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Мужчина был осужден по ложному обвинению

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл записала видеообращение, которое продемонстрировали на американском телевидении. Экс-актриса рассказала о своих предпочтениях в телешоу.
Принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix

Маркл призналась, что они с мужем стараются не пропускать ни одного выпуска программы "America’s Got Talent". Больше всего знаменитую пару привлек 59-летний исполнитель Арчи Уильямс. Мужчина не только исполнил песню, но и рассказал всей стране свою трагическую историю.

В 22 года Арчи обвинили в изнасиловании, которого он не совершал. Мужчину посадили в тюрьму, и лишь спустя 36 лет он смог доказать свою невиновность и выйти на свободу.

Меган Маркл специально для Арчи записала видео со словами поддержки. Ролик показали в эфире шоу. "Просто хотелось бы, чтобы вы знали: мы очень тронуты вашей историей и болели за вас каждую неделю. И теперь я скажу то, что буду повторять, наверное, на протяжении всей своей жизни, но в эту ночь я скажу эти слова лишь вам: "Арчи, мы гордимся вами и болеем за вас. Не терпится увидеть ваш успех". Мы в вашей группе поддержки. Замечательного вечера", - сказала Маркл.

Мужчину очень тронула забота со стороны бывшей актрисы, он едва сдержал слезы.

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