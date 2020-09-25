Как проходят масштабные военные учения "Кавказ-2020" (видео)

За ходом основного этапа в пятницу проследит президент

Главный и решающий этап масштабных учений "Кавказ-2020" начинается в Астраханской области. Полигон "Капустин Яр", где развернутся основные манёвры, посетит Владимир Путин. Будут разыграны несколько тактических эпизодов. По легенде учений, наши военные совместно с подразделениями Китая, Белоруссии и Армении отразят наступление условного противника, после чего нанесут массированный огневой удар. Манёвры проходят на всех полигонах Южного военного округа, а также в Чёрном и Каспийском морях.

Огненный вал фугасных снарядов буквально накрывает противника. В ход идут гаубицы и минометы. В окопах команды ждут танковые экипажи. 80 тысяч военнослужащих и 450 боевых машин из России, Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьянмы отрабатывают взаимодействие на полигонах Астраханской области.

На данном этапе отрабатываются нормативы по специальной подготовке. Используются современные образцы вооружения, в данном случае машины РХМ-6 на базе БТР-80. Специалисты химической разведки проводят осмотр территории прежде, чем сюда прибудут парашютно-десантные войска. С аэродромов Ростовской и Саратовской областей готовы подняться 60 военно-транспортных Ил-76. Летчики штурмовой авиации - уже в небе. Экипажи отрабатывают задачи по прорыву линии обороны условного противника, в том числе с выполнением пуска неуправляемых ракет.

На воде стрельбу ведет экипаж Черноморского подводного флота. Ракетный комплекс "Калибр" наносит удар по береговой мишени. Поблизости дежурят ещё 20 боевых кораблей. На Каспии к российским военным накануне присоединились иранские ракетные катера, чтобы вместе выполнить стрельбы.

Тем временем на земле ждут подкрепления. В ходе активной фазы учений к основным силам присоединится оперативный и тактический десант, который должен задержать противника.

"Сегодня парашютно-десантный батальон, 56-е отделение бригады в количестве более 400 человек завершает мероприятие подготовки десантирования. С целью этого осуществляет погрузку вооружения и военной техники в самолеты военно-транспортной авиации. Всего применяется более 50 единиц с целью выполнения поставленной задачи", - заявил заместитель командира отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России Григорий Курчанинов.

Сегодня - основной этап учений. Он пройдет на полигоне "Капустин Яр". По легенде, артиллеристы должны остановить наступление противника и уничтожить его опорные пункты. В маневрах задействованы все рода войск. За происходящим на земле и в воздухе будет наблюдать президент и иностранные специалисты. "Кавказ-2020" станет самым масштабным и заключительным этапом подготовки Вооруженных сил страны в этом году.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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