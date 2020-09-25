Лжец и мошенник: племянница подала в суд на Трампа

Иск угрожает популярности президента

В США предвыборная гонка в самом разгаре. По данным общенациональных опросов, сейчас Джо Байден опережает Дональда Трампа на десять пунктов. Демократы пытаются закрепить этот положительный результат: оплачивают штрафы заключенных, давая им возможность проголосовать.

Эффектный выход из самолёта, сотни восторженных сторонников и выступление на фоне борта номер один — Дональд Трампа прилетел во Флориду в рамках своей предвыборной кампании. В его речи, как обычно, много пафоса и громких слов. Избирателей крупнейшего из колеблющихся штатов надо срочно склонить на свою сторону. Тем более что это уже попытались сделать демократы.

"Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумерг и его команда за последнюю неделю собрали более 16 миллионов долларов от сторонников и благотворительных фондов. Деньги пойдут на оплату судебных штрафов более 30 тысяч чернокожих и латиноамериканских избирателей Флориды, совершивших уголовные преступления", - сообщил телеканал CNN.

Те, кто не погасил свои штрафы и долги, права голоса не имеют. Заплатить за бывших заключённых – значит, приобрести их политические симпатии. Благотворителем выступил Майкл Блумберг - экс-мэр Нью-Йорка, который сам рассчитывал стать кандидатом в президенты от демократов. Трамп назвал действия несостоявшегося соперника прямым подкупом избирателей. В нарушении закона американский лидер обвинил и своего конкурента по предвыборной гонке Джо Байдена. Поводом стал доклад республиканцев в Сенате. В нём говорится о подозрительных сделках семьи бывшего вице-президента с иностранными правительствами и гражданами. Своё мнение Трамп высказал в радиоинтервью.

"Его сын Хантер и сам Байден - ему было всё известно - получали деньги из Китая, Украины и других стран. Около трёх миллионов баксов, насколько я знаю. Но газеты не хотят писать об этом", - заявил Трамп.

Эта история едва не стоила самому Трампу президентского кресла. Его обвиняли в попытках получить компромат на Байдена в обмен на военную помощь Украине и пытались объявить импичмент. Но хозяин Белого Дома ловко поворачивает ситуацию в свою пользу и предлагает конкуренту добровольно выйти из президентской гонки.

По иронии, в финансовых махинациях и мошенничестве одновременно обвиняют и семью Трампа. Его племянница Мэри вновь выносит сор из избы. Она уже издала книгу, в которой назвала дядю лжецом и беспринципным человеком. А теперь подала иск в суд. Мэри утверждает: знаменитый родственник её обобрал. Вместе с братом и сестрой он распоряжался наследством несовершеннолетней племянницы и присвоил огромную часть её состояния. А также угрожал ей, не платил налоги, обманывал партнёров по бизнесу.

Теперь женщина требует компенсацию в размере пятисот тысяч долларов - смешная сумма по сравнению с ущербом, который её слова могут нанести репутации Трампа и его популярности в глазах избирателей.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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