На МКС возобновили поиски утечки воздуха

Прямой угрозы экипажу и оборудованию нет

Экипаж Международной космической станции возобновляет поиски места утечки воздуха. Об этом в пятницу сообщили в Роскосмосе.

Падение давления зафиксировали ещё в сентябре прошлого года, но в последние месяцы ситуация ухудшилась. МКС теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки. Прямой угрозы экипажу и оборудованию нет, однако утечку найти необходимо, чтобы предотвратить потерю ценного кислорода, отмечает "ТВ Центр".

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крисс Кэссиди. В эти выходные они изолируются в модулях и проверят каждый на герметичность.

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