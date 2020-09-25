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Финалистов конкурса "Лидеры России" обучат эффективному управлению

12:03
  • пятница
  • 25 сентября 2020

В Москве стартовала уникальная образовательная программа

В Москве стартовала новая уникальная образовательная программа для финалистов и победителей конкурса "Лидеры России", который проходит под эгидой президентской платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главная задача курса - обучение эффективному управлению. При этом слушателям предложат использовать театральные техники и практики. В основе программы - принципы известной системы Станиславского. Участники напишут сценарий своего социального проекта и на его основе сделают театральную постановку.

"Говорить об управлении, говорить о собственном развитии в отрыве от культуры, от наших корней, мне кажется, это невозможно, и  ни к чему хорошему не приведет. Чем больше мы впитаем таких вот ценностей, тем лучше будут все наши решения и тем они будут правильнее", - заявил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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