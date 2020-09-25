В Приморье разрешили добывать гребешок

Установлена лишь суточная норма вылова

В Приморье разрешили добывать гребешки и устрицы рыболовам-любителям. Теперь для этого не надо получать лицензию. Установлена лишь суточная норма вылова. Послабление стало возможным благодаря многолетним усилиям по восстановлению популяции этих моллюсков.

Обед из свежевыловленных устриц, мидий и гребешка теперь можно устроить сразу на берегу и не опасаться надзорных органов. Рыбакам любителям разрешили добывать морские деликатесы. Но в ограниченном количестве. Только по 10 штук каждого вида на человека в день.

"Ситуация была долгие годы практический патовой, существовали какие-то лицензии , его добыча разрешалась на определенных участках. Поэтому даже когда тебе встречалась ракушка, чувствовал себя браконьером, потому что грозил серьезный штраф", - рассказал рыбак-любитель Андрей Кармаданов.

Вылов морских деликатесов попал под запрет после 70-х годов. Тогда промышленный промысел практически уничтожил популяции моллюсков. И предприятия стали работать уже на восстановление видов. Их специально выращивали, и большую часть выпускали в естественную среду обитания.

Морской биолог Владимир Раков новым правилам рад меньше, чем сами рыбаки. По его мнению, при очень активной добыче через два три года в бухтах края популяции некоторых моллюсков снова могут оказаться под угрозой.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

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